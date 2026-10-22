Моника Левински, оказавшаяся в центре одного из самых громких политических скандалов в истории США, готовит новую книгу. По информации Page Six, бывшая стажёрка Белого дома намерена вновь обратиться к истории своих отношений с экс-президентом Биллом Клинтоном, а также рассказать о жизни после многолетней публичной травли.
Как утверждают источники издания, будущая рукопись уже вызвала интерес в издательских кругах. Проект предлагают потенциальным покупателям через голливудское агентство WME, однако подробности его содержания пока держатся в секрете.
Предполагается, что Левински затронет не только события конца 1990-х годов, но и собственную общественную деятельность. В последние годы она занимается проблемой травли, выступает на публичных мероприятиях и ведёт подкаст, посвящённый личному опыту и преодолению трудных жизненных ситуаций.
Новая работа может стать первой полноценной автобиографией 53-летней американки. Ранее её история уже легла в основу книги «История Моники», вышедшей в 1999 году, однако её автором был журналист Эндрю Мортон. Сама Левински также участвовала в создании сериала «Импичмент: Американская история преступлений», посвящённого скандалу.
История отношений молодой сотрудницы Белого дома с Клинтоном стала публичной в 1998 году. Тогдашний президент США сначала отрицал интимную связь, однако впоследствии признал, что она существовала. Разбирательство привело к процедуре импичмента в Палате представителей, но Сенат оправдал политика, позволив ему остаться в должности.