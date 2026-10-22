Моника Левински, оказавшаяся в центре одного из самых громких политических скандалов в истории США, готовит новую книгу. По информации Page Six, бывшая стажёрка Белого дома намерена вновь обратиться к истории своих отношений с экс-президентом Биллом Клинтоном, а также рассказать о жизни после многолетней публичной травли.

Как утверждают источники издания, будущая рукопись уже вызвала интерес в издательских кругах. Проект предлагают потенциальным покупателям через голливудское агентство WME, однако подробности его содержания пока держатся в секрете.

Предполагается, что Левински затронет не только события конца 1990-х годов, но и собственную общественную деятельность. В последние годы она занимается проблемой травли, выступает на публичных мероприятиях и ведёт подкаст, посвящённый личному опыту и преодолению трудных жизненных ситуаций.

Новая работа может стать первой полноценной автобиографией 53-летней американки. Ранее её история уже легла в основу книги «История Моники», вышедшей в 1999 году, однако её автором был журналист Эндрю Мортон. Сама Левински также участвовала в создании сериала «Импичмент: Американская история преступлений», посвящённого скандалу.