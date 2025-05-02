Тебризский футбольный клуб «Трактор» досрочно стал чемпионом Про-лиги (высший дивизион) Ирана.

Как сообщает Report, титул стал первым в истории команды, до этого тебризцы трижды брали серебряные медали, еще дважды — бронзовые.

«Красные волки» в матче 28-го тура на выезде разгромили команду «Шамс Азар» из Газвина со счетом 0:4.

Игра прошла на стадионе «Сардар Азадеган» в Газвине. Уже на первой минуте хорватский нападающий Домагой Дрождек открыл счет. На 8-й минуте Амиргусейн Гусейнзаде удвоил преимущество, на 30-й минуте Дрождек оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Во втором тайме после удаления защитника «Шамс Азар» Хомена Рабиизаде «Трактор» получил право на пенальти. Рикардо Алвеш реализовал 11-метровый штрафной удар, установив окончательный счет в матче — 0:4.

Благодаря этой победе «Трактор» обеспечил себе чемпионство за два тура до окончания сезона.