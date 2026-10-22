Около 980 тыс. человек депортированы из США за первые 18 месяцев второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил Институт миграционной политики США (MPI).

«На основании анализа данных, MPI пришел к выводу, что в период с 20 января 2025 года по 31 июля 2026 года, министерство внутренней безопасности, включая Службу иммиграционного и таможенного контроля и Погранично-таможенную службу, осуществило около 980 тыс. депортаций», — говорится в отчете.

Отмечается, что «это первые оценки общего числа депортаций при нынешней администрации Трампа, за исключением кратких заявлений должностных лиц новостным организациям и в социальных сетях».

Более двух третей из общего числа депортаций пришлись на мигрантов, непосредственно пытавшихся перейти границу с США. 61% от оставшейся трети приходились на нелегальных мигрантов, находившихся в стране не менее 2 лет, 15% — на лиц, проживавших в США 10 и более лет.

С момента своей инаугурации в качестве 47-го президента США в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.