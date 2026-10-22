В Баку в рамках Форума «Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации» министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с менеджером Всемирного банка по энергетической практике в регионе Европы и Центральной Азии Стефани Гил.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Минэнергетики, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком в сфере энергетики, в том числе проект AZURE и техническая поддержка развития зеленых энергетических коридоров. Было высоко оценено сотрудничество в направлении расширения производства возобновляемой энергии, укрепления электрической сети и создания региональных энергетических связей.

Министр отметил, что четыре проекта энергетических связей, реализуемые Азербайджаном с странами-партнерами в различных форматах, нацелены на объединение электроэнергетических систем Центральной Азии, Южного Кавказа и Европы. Подчеркивалась стратегическая значимость этих инициатив с точки зрения укрепления энергетической безопасности и устойчивости национальных энергосистем, расширения трансграничной торговли электроэнергией и привлечения новых инвестиций. Отмечалось, что связывание богатых ресурсов солнечной, ветровой и гидроэнергии Центральной Азии с возможностями выхода на европейские рынки создает долгосрочные перспективы развития.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено вопросу «Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа». Подчеркивалась важность активного участия Всемирного банка в этом процессе. Также были рассмотрены перспективы развития энергетических и цифровых связей, протянувшихся от Каспия до Центральной Европы за счет добавления волоконно-оптического соединения к Зеленому энергетическому коридору.

Было доведено до внимания, что в рамках технической поддержки банка предусматривается оценка регуляторной среды, спроса и предложения на электроэнергию, межстрановых пропускных способностей, бизнес-моделей и вариантов финансирования в странах-участницах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях развития региональных рынков электроэнергии и создания взаимных энергопотоков.