Азербайджан приветствует провозглашение 15 декабря в качестве Всемирного дня тюркской языковой семьи.

Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел в соцсети Х.

«15 декабря официально провозглашен Всемирным днем тюркской языковой семьи в соответствии со знаковым решением ЮНЕСКО, принятым на 43-й сессии Генеральной конференции в Самарканде (Узбекистан).

Выбранная дата чествует день, когда были расшифрованы Орхонские надписи — самые ранние письменные памятники, раскрывающие глубокие общие корни и общую историю всех тюркских языков.

Азербайджан приветствует этот важный шаг в праздновании нашего богатого языкового наследия, продвижении глобального культурного разнообразия и укреплении связей в тюркском мире», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.