В царской России и в период господства советско-большевистского режима азербайджанское государство Албания в историографии было представлено как «Кавказская Албания». Однако ни в одном первоисточнике по истории Албании перед термином «Албания» нет слова «Кавказ». Цель представления азербайджанского албанского государства как Кавказской Албании путем фальсификации реальной истории была ясна — «обосновать», что великое государство Албания, охватывающее обширные территории на Южном Кавказе, в том числе территорию нынешней Армении, якобы не принадлежит Азербайджану. Кроме того, в исследованиях по истории и культуре Албании того времени доминировал ненаучный принцип «христианин – значит не тюрок». Тем самым осуществлялась антиазербайджанская политика, суть которой состояла в полном исключении из истории Албании роли тюркских этносов, предков азербайджанского народа. Этой политике покровительствовали некоторые представители компетентных кругов нашей страны по указанию Москвы и Еревана.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов.

Академик подчеркнул, что в период существования азербайджанского албанского государства нагорная часть Карабаха называлась Эрсак (Арсак) по названию проживавших здесь скифо-сакских тюрок: «Эрсак» (образовано от слов «эр» и «сак») в древнетюркских языках означает «мужественный сак» или «мужчина сак», «герой сак». Армянские фальсификаторы, преследуя цель выдумать себе «древнюю историю» на Южном Кавказе, используют термин «Эрсак» в искаженном виде — «Арцах». На самом деле в период правления сакских тюрок в Карабахе армян на Южном Кавказе и в помине не было. До их переселения в эти края царской Россией оставался исторический период длительностью в 2500 лет. Кстати, скифо-сакско-массагетские тюрки населяли всю территорию Азербайджана. В то время большая территория Северо-Западного Азербайджана называлась Сакан (Страна саков). У сакских тюрок в Северном Азербайджане было крупное поселение под названием Шеки. Со скифо-сакскими тюрками также связаны термин «Алазан», более древнее название реки Ганых, Загатала и множество других топонимов. Наряду со скифо-сакскими племенами, от других тюркских племенных объединений — киммерийцев, еще задолго поселившихся на азербайджанских землях, сегодняшним поколениям остались такие поселения, как Гымыр, Гымырлы, Гымырбазар, Гамарли, Гюмрю. Все это — история азербайджанского народа. Вычеркивать эту историю и представлять многочисленное тюркское население Албании, в том числе тюрок-христиан не тюрками, абсолютно неверно, а точнее, это — фальсификация истории».

Как известно, в период распространения ислама тех, у кого были священные книги, не трогали. А те, у кого не было священной книги, приняли ислам. В тот период Азербайджано-албанская христианская церковь смогла сохранить свое религиозное влияние в западных горных районах нашей страны. Таким образом, в нашей стране произошел религиозный раскол: тюрко-мусульманское население всей территории страны, составлявшее большинство, в том числе и албаны, не являвшиеся тюрками, но принявшие ислам; и христиане — албаны-тюрки, которые составляли меньшинство и проживали в основном в западных горных районах Северного Азербайджана, в том числе албаны, не являвшиеся тюрками и не принявшие ислам. С этого же времени сложились более благоприятные условия для борьбы иноземцев за включение христианско-албанского населения, проживающего на западе Албании, в сферу своего религиозно-политического и этнического влияния. Для реализации территориальных претензий на Азербайджан завоеватели также использовали тюрок-кипчаков, принявших христианство. В связи с этим следует более глубоко изучить историю тюрок-христиан, в том числе тюрок-кипчаков, сыгравших важную роль в истории азербайджанского государства Албания.

Албано-кипчакские этнокультурные связи расширялись. В укреплении этих связей особую роль сыграло то, что албано-хачинские правители Карабаха тюркского происхождения брали себе в жены дочерей близких им по роду известных кипчаков-христиан. Примечательно, что кипчаки-христианки и в Карабахе сохранили титул «хатун», символизирующий их принадлежность к кипчакским тюркам. А правители Албании носили титулы хаган, хан или ишхан. Это еще раз подтверждают топонимы, имена (Мама хатун, Хуришах хатун, Арзу хатун, Вахтанг Текин и т.д.) и названия тюркских родов, упоминаемые во многих письменных источниках и надписях албано-кипчакских церквей.

Академик Ягуб Махмудов отметил, что древнейшее коренное население Карабаха, а также албанско-кипчакские христианские памятники этого края не имеют ничего общего с армянами, переселенными на азербайджанские земли в XIX веке: «Правда в том, что в надписи на Гянджасарском храме в Кяльбаджаре албано-хачинский правитель Гасан Джалал упоминается как «внук правителя Великой страны Арсак (Эрсак), царя Албанской провинции Гасана Великого, сын Вахтанга». Эта надпись еще раз подтверждает, что его предки происходят из рода Эрсак, который является не армянским, а древнетюркским. Неслучайно албанские христиане-мелики, жившие в горной части Карабаха в XVIII веке, в своих письмах Петру I и Екатерине II писали, что они не армяне, а албанские тюрки. Эти письма были впоследствии сфальсифицированы армянскими «учеными», а впоследствии выражение «албанские тюрки» было заменено на «агванские мусульмане», а выражение «албанское поколение Арсаки» — на «поколение армянских вождей». Кстати, сами сепаратисты в недавнем прошлом также признавали, что армяне не являются коренным населением Карабаха и были переселены сюда царской Россией. Именно по их инициативе в 1978 году в Агдере по случаю 150-летия переселения армян был установлен памятник «Марага-150». Спустя всего десять лет — в 1988 году — этот памятник был разрушен ими же! Все это также неоспоримые исторические факты!»

Самая тяжелая трагедия в истории тюрок-христиан и нетюркского населения Карабаха произошла в 1836 году. Не прошло и 10 лет после Туркменчайского договора и переселения армян в Северный Азербайджан, как в 1836 году Армяно-григорианская церковь добилась ликвидации Азербайджано-албанской христианской церкви. Царское правительство передало Григорианской церкви все имущество древней Азербайджано-албанской христианской церкви. Начался процесс разрушения, фальсификации и арменизации албанской культуры. С этого же времени христианско-албанское население Карабаха было массово григорианизировано и арменизировано. Со временем армяне, проживавшие в Карабахе, разделились на две группы: армяне, переселенные на эти земли царской Россией; и отступники — те, которые отреклись от своей религии и этнической идентичности и впоследствии стали армянами.

«Таким образом, в результате переселения царской Россией армян на северные азербайджанские земли, ликвидации царским правительством в 1836 году Азербайджано-албанской христианской церкви и жестокой колониальной политики, проводимой против Азербайджана, в истории Южного Кавказа начался период массовой резни, геноцидов, этнических чисток и депортаций. Азербайджанский народ вступил в самый тяжелый период своей истории. Горные районы Карабаха, ставшие гнездом для дашнаков, превратились в большую беду для всего региона. Однако великая историческая победа Азербайджана в Отечественной войне создала новые политические реалии в регионе Южного Кавказа. Был разрушен вымысел о «Великой Армении» и развеян миф армянской военщины. Главное, мы полностью восстановили территориальную целостность и суверенитет, изгнав армянских захватчиков с наших земель. Вслед за этим в городе Ханкенди был поднят государственный флаг Азербайджана, и проект «Арцах» мирового армянства канул в Лету. Все это произошло впервые за последние 200 лет истории Азербайджана. Это осуществил победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, возглавивший свой народ и славную Азербайджанскую армию в политико-дипломатической борьбе против мощных силовых центров и на поле боевых действий против армянских оккупантов. Мудрый государственный деятель и выдающийся полководец, спаситель Карабаха Ильхам Алиев занял самую высокую вершину в ряду народных героев, которых взращивал Азербайджан на протяжении веков», — резюмировал ученый-историк.