Действительный член Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов решением Наградного комитета Международной академии наук исследований тюркского мира (МАНИТМ) от 3 февраля 2023 года награжден орденом «Истиглал» и удостоен международной премии «Человек года в тюркском мире».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении «Историки Азербайджана», ученый-историк награжден орденом «Истиглал» за большие заслуги перед наукой и образованием тюркского мира, а также удостоен международной премии «Человек года в тюркском мире» за достижения в 2022 году.

Ранее Ягуб Махмудов был избран действительным членом МАНИТМ и награжден медалью академии «Международная золотая звезда», а также удостоен Международной премии Ататюрка и международной премии «Ученый года в тюркском мире» за 2019 год.