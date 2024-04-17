В Национальном музее науки и техники «Леонардо да Винчи» (Милан) 13 апреля состоялась торжественная церемония вручения международной премии Леонардо да Винчи (SPECIAL EDITION GOLD). Среди лауреатов этой премии в очередной раз оказалась проживающая в Германии азербайджанская художница Маргарита Керимова-Соколова.

«Живя в Германии уже около 30 лет, получая награды на всех художественных выставках, в каталогах и книгах, я всегда представляю свою родину Азербайджан. Вот и на сей раз, когда в тишине зала сначала прозвучало имя моей страны а потом моё имя, раздались аплодисменты и ты встаёшь и идёшь к сцене, то ощущаешь сложное чувство ответственности, гордости и ещё чего-то, что трудно передать словами», — отметила она в беседе с # .

Международная премия Леонардо да Винчи учреждена в 1975 году и ежегодно вручается талантам за высокие достижения в области науки, технологии, литературы и искусства.