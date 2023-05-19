Действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов решением Международного комитета по присуждению наград Европейской академии естественных наук (ЕАЕН) от 23 декабря 2022 года удостоен ордена «Феномен» («Леонардо да Винчи») и международной награды «Ученый года Европы».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении «Азербайджанские историки», орден «Феномен» вручен ученому-историку за заслуги в развитии мировой науки и образования, а международная награда «Ученый года в Европе» – за успехи в 2022 году. Он впервые в историографии выявил тот факт, что в XV-XVII веках Азербайджан поддерживал широкие дипломатические связи с европейскими странами, а также имена многих азербайджанских дипломатов, которые вели переговоры с этими государствами.

В 1966 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Взаимные связи государства Аггоюнлу с Венецией (60-70-е годы XV века)», а в 1989 году на ученом совете исторического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова – докторскую диссертацию на тему «Взаимные связи государств Аггоюнлу и Сефеви со странами Западной Европы (вторая половина XV века – начало XVII века)».

Его труды переведены на 15 языков – турецкий, английский, русский, немецкий, арабский, фарсидский, французский, грузинский, иврит, испанский, итальянский, польский, украинский, урду и румынский.

Напомним, что видный азербайджанский ученый Ягуб Махмудов избирался действительным членом семи международных академий, в том числе Итальянской международной академии экономических и социальных наук, Европейской академии естественных наук и итальянской Академии Бонифациана, был удостоен медали имени Готфрида Вильгельма Лейбница и ордена Почетного легиона ЕАЕН.