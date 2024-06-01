В Киноцентре «Низами» и Международном центре мугама состоялась презентация проекта Фонда тюркской культуры и наследия и Cizgi by GulnaraKhalilova под названием «Qarabağın cizgiləri» (Лица Карабаха), сообщает #.

Мероприятие приурочено ко Дню независимости Азербайджана – 28 Мая. В экспозиции представлены 22 портрета выдающихся личностей Карабаха, созданных в шелкографии, отражающих богатое наследие и общественную жизнь, музыку и литературу древней земли Азербайджана. Работа над проектом шла на протяжении более трех лет.

Выступившие президент Фонда тюркской культуры и наследия Актота Раимкулова, первый президент Фонда Гюнай Эфендиева и руководитель Азербайджанского центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова отметили, что проект будет способствовать сохранению истории, культуры и национальных ценностей Азербайджана, передачи драгоценного наследия будущим поколениям и направлен на более широкую пропаганду национально-духовных ценностей тюркских народов, наследия Карабаха и его выдающихся личностей на международном уровне.

Автор идеи и дизайнер проекта — Гюльнара Халилова, художник-иллюстратор — Вюсаля Зейналова.

Экспозиции вызвали большой интерес гостей.