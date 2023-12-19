18-19 декабря в столице Марокко Рабате состоялось 11–е заседание Комитета по наследию исламского мира (IWHC), действующего под эгидой Организации образования, науки и культуры исламского мира-IСESCO.

Как сообщает АПА, решением членов Комитета в список наследия исламского мира включены 10 образцов нематериального культурного наследия, отражающих богатую культуру нашей страны:

1. Яллы (кёчяри, тянзяря) — традиционные групповые танцы Нахчывана;

2. Традиция приготовления долмы, показатель культурной самобытности;

3. Культура пехлеванов, традиционные игры зорхана, виды спорта и борьба;

4. Азербайджанский мугам;

5. Искусство лагичских медников;

6. Чёвкян-традиционная карабахская конная игра;

7. Азербайджанское ашугское искусство;

8. Традиционное искусство изготовления и ношения калагаи и его символика;

9. Искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления;

10. Традиционное искусство ковроткачества в Азербайджане.