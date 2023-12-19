18-19 декабря в столице Марокко Рабате состоялось 11–е заседание Комитета по наследию исламского мира (IWHC), действующего под эгидой Организации образования, науки и культуры исламского мира-IСESCO.
Как сообщает АПА, решением членов Комитета в список наследия исламского мира включены 10 образцов нематериального культурного наследия, отражающих богатую культуру нашей страны:
1. Яллы (кёчяри, тянзяря) — традиционные групповые танцы Нахчывана;
2. Традиция приготовления долмы, показатель культурной самобытности;
3. Культура пехлеванов, традиционные игры зорхана, виды спорта и борьба;
4. Азербайджанский мугам;
5. Искусство лагичских медников;
6. Чёвкян-традиционная карабахская конная игра;
7. Азербайджанское ашугское искусство;
8. Традиционное искусство изготовления и ношения калагаи и его символика;
9. Искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления;
10. Традиционное искусство ковроткачества в Азербайджане.