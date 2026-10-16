Обнародован прогноз погоды на 17 октября.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днем — 23–28° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70–80%, днем — 60–65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15–18° тепла, днем — 26–31° тепла, в горах ночью — 8–13° тепла, днем — 18–23° тепла.