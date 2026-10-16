Ратифицировав обновленное соглашение с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов, Казахстан закрепил российское направление как важную часть своей энергетической системы на ближайшие годы. Документ предусматривает возобновление действия соглашения 2010 года и одновременно сохраняет механизм беспошлинных поставок российских нефтепродуктов, необходимых для покрытия дефицита отдельных видов топлива на казахстанском рынке.

Однако значение этого решения выходит за рамки двусторонней торговли. Казахстан одновременно зависит от российской инфраструктуры при экспорте собственной нефти, развивает транскаспийские поставки через Азербайджан и располагает прямым трубопроводным выходом в Китай. Эти три направления выполняют разные функции и вместе определяют возможности Астаны маневрировать между крупнейшими рынками Евразии.

Россия пока занимает в этой системе центральное место. Через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), связывающий месторождения западного Казахстана с терминалом под Новороссийском, проходит более 80% казахстанского нефтяного экспорта. В 2025 году КТК транспортировал свыше 70 млн тонн нефти, из которых около 64,8 млн тонн пришлось на Казахстан. По масштабу ни один альтернативный маршрут пока не способен приблизиться к этим показателям.

Экономическая эффективность КТК одновременно является источником стратегического риска. Высокая концентрация экспорта на одном направлении означает, что любые продолжительные ограничения работы черноморской инфраструктуры непосредственно отражаются на способности Казахстана выводить добываемую нефть на мировой рынок. Последние сбои в работе КТК сделали эту уязвимость особенно заметной и вынудили Астану активнее использовать резервные маршруты.

Отсюда следует ключевая особенность нефтяной политики Казахстана: Астане нет необходимости отказываться от экономически выгодного КТК, но ей необходимо уменьшить последствия возможных перебоев на этом направлении. Поэтому задача состоит не в замене России другим транзитным государством, а в создании достаточной резервной экспортной мощности.

На западном направлении главным партнером в решении этой задачи становится Азербайджан. Через порт Актау казахстанская нефть перевозится танкерами в Баку, после чего может поступать в нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) и далее через Грузию и Турцию выходить к Средиземному морю.

Масштаб этого направления пока существенно уступает российскому. В 2025 году Казахстан экспортировал через БТД около 1,2 млн тонн нефти против почти 65 млн тонн, отправленных через КТК. Именно это соотношение лучше любых политических деклараций показывает пределы быстрой диверсификации: перенаправить основные казахстанские объемы через Каспий сегодня физически невозможно.

Однако стратегическое значение БТД определяется не нынешней долей в экспорте, а возможностью ее увеличить. Казахстанская сторона уже говорила о перспективах роста поставок сначала до нескольких миллионов, а в дальнейшем — потенциально до 7 млн тонн в год. Даже такой объем не заменит КТК, но способен создать достаточно крупный резервный канал, который изменит переговорные позиции Астаны.

Главным ограничением остается экономика транскаспийского маршрута. В отличие от КТК, нефть нельзя доставить от месторождения до экспортного терминала одной трубопроводной системой. Ее необходимо транспортировать к казахстанскому побережью, перегружать на танкеры, перевозить через Каспий, разгружать в Азербайджане и затем включать в систему БТД. Каждая дополнительная операция увеличивает стоимость и усложняет масштабирование.

Поэтому вопрос для Казахстана состоит не только в наличии альтернативы России, но и в цене этой альтернативы. Пока КТК работает стабильно, его преимущества очевидны. Но резервный маршрут приобретает ценность именно в момент, когда основной коридор ограничен. В таком случае более высокая стоимость транспортировки становится платой за устойчивость экспорта.

Это обстоятельство повышает значение развития портов Актау и Курык, танкерного флота и инфраструктуры на обоих берегах Каспия. Без увеличения мощности всей логистической цепочки свободная пропускная способность БТД сама по себе не решит проблему: узким местом останется доставка казахстанской нефти до азербайджанского участка трубопровода.

В результате энергетическое сотрудничество Астаны и Баку постепенно выходит за рамки нефтяного транзита. Казахстану нужен надежный западный маршрут, не проходящий через российскую территорию. Азербайджан заинтересован в дополнительных объемах для собственной транспортной инфраструктуры и укреплении роли страны как энергетического узла между Центральной Азией и Европой.

К этой связке добавляется Турция. Именно выход БТД к терминалу Джейхан превращает Азербайджан из конечного пункта каспийской перевозки в мост к Средиземноморью и глобальному рынку. Поэтому расширение казахстанских поставок через Каспий одновременно усиливает транспортную ось Казахстан — Азербайджан — Грузия — Турция.

Эта нефтяная конфигурация развивается параллельно со Средним коридором, соединяющим Центральную Азию через Каспий и Южный Кавказ с Турцией и Европой. Хотя нефтяные и контейнерные перевозки требуют разной инфраструктуры, экономическая логика у них общая: Казахстан пытается увеличить число западных маршрутов, не зависящих от российского транзита.

Именно поэтому роль Азербайджана следует оценивать шире нынешних объемов БТД. Баку становится для Казахстана частью формирующегося каспийского выхода к западным рынкам. Чем больше грузов — энергетических и неэнергетических — будет концентрироваться на этой оси, тем экономически оправданнее станут инвестиции в порты, флот, железные дороги и терминалы.

Но у Казахстана есть и восточный вариант диверсификации — Китай. Нефтепровод Атасу — Алашанькоу обеспечивает прямое трубопроводное сообщение между Казахстаном и китайским рынком. С точки зрения логистики это принципиальное преимущество перед транскаспийским маршрутом: отсутствуют морская перевозка и промежуточная перевалка, а конечным пунктом является крупнейший в мире импортер нефти.

При этом китайское направление создает другой тип риска. Российская зависимость Казахстана связана прежде всего с концентрацией транзита, тогда как чрезмерная ориентация на Китай могла бы привести к концентрации спроса. Перенос значительной части поставок с российского маршрута к одному крупному покупателю изменил бы характер зависимости, но не устранил бы ее.

Кроме того, Атасу — Алашанькоу используется не только для казахстанской нефти. В 2025 году Казахстан экспортировал по этому маршруту около 1,1 млн тонн собственного сырья, тогда как значительно большие объемы приходились на транзит российской нефти в Китай. Возникает взаимозависимая система: Россия предоставляет Казахстану главный маршрут к Черному морю, Казахстан предоставляет России транзит к китайскому рынку, а Китай получает доступ к сырью сразу из нескольких источников.

На этом фоне Азербайджан занимает особую нишу. В отличие от России он пока не способен предоставить Казахстану сопоставимые экспортные мощности, а в отличие от Китая не является крупным конечным рынком для казахстанской нефти. Его ценность заключается именно в транзитной функции — возможности соединить Центральную Азию с глобальным рынком через Южный Кавказ и Средиземноморье.

Поэтому Россия, Азербайджан и Китай не являются тремя равноценными конкурентами за казахстанскую нефть. Россия дает масштаб, Китай — прямой доступ к огромному рынку, Азербайджан — дополнительный западный выход. Для Астаны оптимальной является система, в которой преимущества каждого направления компенсируют ограничения остальных.

Потребность в такой системе будет возрастать вместе с добычей. Основной экспортный потенциал Казахстана сосредоточен вокруг Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. Расширение производства на этих проектах означает, что стране необходимо не только добыть дополнительные объемы, но и найти для них транспортные мощности.

Это особенно важно для Тенгиза. Рост добычи увеличивает нагрузку именно на КТК, поскольку этот маршрут остается естественным каналом вывоза дополнительных объемов. Если альтернативная инфраструктура развивается медленнее производства, увеличение нефтедобычи парадоксальным образом может усилить зависимость Казахстана от российского транзита.

Поэтому следующий этап нефтяной стратегии Астаны будет определяться не столько открытием новых экспортных направлений — основные варианты уже известны, — сколько увеличением их физической мощности. Для транскаспийского коридора это означает развитие Актау и Курык, увеличение танкерных возможностей, ускорение перевалки в Азербайджане и повышение эффективности дальнейшей транспортировки по БТД.

Если Казахстану удастся вывести транскаспийские поставки на уровень нескольких миллионов тонн ежегодно, КТК все равно сохранит доминирующее положение. Но изменится другое: масштаб потерь, которые страна понесет при проблемах на основном маршруте, и ее способность быстро перераспределять экспорт.

Именно здесь количество начинает превращаться в геополитику. Альтернативный маршрут не обязан заменить основной, чтобы влиять на отношения с транзитными партнерами. Достаточно, чтобы объем, который можно реально перенаправить, стал экономически значимым.

Китайское направление выполняет аналогичную страховочную функцию на востоке, однако его расширение будет зависеть не только от пропускной способности трубопроводов, но и от коммерческой привлекательности китайского рынка для казахстанских производителей. Астана заинтересована в сохранении конкуренции покупателей, поскольку возможность продавать нефть в разных направлениях непосредственно влияет на условия контрактов и переговорную позицию экспортеров.

Таким образом, нефтяная многовекторность Казахстана постепенно приобретает вполне материальное содержание. Это уже не только внешнеполитическая концепция, а набор трубопроводов, портов, танкеров, терминалов и контрактов, определяющих, какой объем сырья страна действительно способна перенаправить при изменении рыночной или политической ситуации.

Наиболее вероятно, что в обозримой перспективе структура останется асимметричной. КТК продолжит обслуживать подавляющую часть казахстанского экспорта, Китай сохранит значение самостоятельного восточного рынка, а маршрут через Азербайджан будет постепенно расширяться. Но именно темпы роста последнего способны сильнее всего изменить существующий баланс, поскольку российское и китайское направления уже располагают сформировавшейся трубопроводной инфраструктурой.

Поэтому ратификация соглашения с Россией не означает отказа Астаны от диверсификации. Казахстан сохраняет экономически необходимые связи с Москвой одновременно с инвестициями в альтернативные возможности. Это прагматичная модель: не закрывать работающий маршрут ради политической демонстрации, а снижать риски за счет появления дополнительных.

В долгосрочной перспективе главным показателем успеха этой политики станет не сокращение абсолютных объемов экспорта через Россию. При росте добычи они могут даже увеличиваться. Гораздо важнее доля нефти, которую Казахстан сможет при необходимости оперативно перенаправить на другие рынки.

И здесь география, долгое время воспринимавшаяся как ограничение Казахстана, потенциально становится его преимуществом. На севере и западе находится российская инфраструктура с выходом к Черному морю, на востоке — Китай, а через Каспий открывается маршрут в Азербайджан, далее в Турцию и Средиземноморье.

Для Астаны задача заключается не в выборе между этими направлениями, а в достижении такого соотношения мощностей, при котором ни один маршрут не становится критически безальтернативным.

Именно поэтому ключевая инвестиция Казахстана в нефтяной суверенитет — это не только новые скважины. Это дополнительные пути от месторождений к покупателям. Чем больше реальных вариантов доставки имеет страна, тем меньше ее экспорт зависит от состояния одного трубопровода, одного транзитного государства или одного рынка.

В этом и заключается стратегическая логика формирующегося нефтяного баланса. Россия остается незаменимой по масштабу, Китай дает Казахстану восточную опору, а Азербайджан формирует западную альтернативу. Задача Астаны на следующем этапе — превратить эту географию из набора маршрутов в систему, где возможность перераспределять потоки становится самостоятельным инструментом экономической и внешнеполитической устойчивости.

Автор

Заур Нурмамедов