Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил двустороннее сотрудничество стран с министром иностранных дел Бангладеш.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Было отмечено, что 16 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках VII Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) встретился с государственным министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Хумаюном Кабиром.

На встрече с удовлетворением были отмечены успешные результаты VII Саммита СВМДА, обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бангладеш, а также вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Стороны подчеркнули важность политического диалога и взаимных визитов между Азербайджаном и Бангладеш, рассмотрели возможности расширения двусторонних связей по различным направлениям. Была подчеркнута значимость соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований. Затронуты вопросы развития сотрудничества в сфере энергетики, образования, гуманитарной и других областях, эффективного использования имеющихся возможностей в этих направлениях и укрепления связей между народами.

В ходе встречи была подчеркнута важность сотрудничества и взаимной поддержки в рамках ООН, отмечена необходимость продолжения совместных усилий на многосторонних платформах. Также обсуждались возможности сотрудничества в рамках саммита Организации исламского сотрудничества, который пройдет в следующем году под председательством Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность сотрудничества в рамках Движения неприсоединения, в том числе деятельности Парламентской сети и Молодежной организации, а также отметил необходимость дальнейшего развития межпарламентских и молодежных связей посредством этих механизмов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.