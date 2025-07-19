Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

Об этом говорится на странице МИД Пакистана в соцсети Х.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто значение стратегического партнерства между двумя странами, а также выражено удовлетворение усилиями по дальнейшему укреплению тесных и братских связей.

Министры также отметили продуктивное сотрудничество на многосторонних платформах, особенно в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС).