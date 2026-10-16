Казахстанские задержки зарплат, последствия войны России и Украины, инфляция и бюджетные риски: какие уроки должен извлечь Баку и насколько устойчива азербайджанская экономика к внешним потрясениям.

Когда в Казахстане медицинские работники обращаются к президенту из-за задержки зарплат, а в других странах Центральной Азии обсуждают рост расходов, инфляцию и зависимость от внешних рынков, возникает закономерный вопрос: может ли подобная ситуация затронуть Азербайджан? На первый взгляд, прямой связи нет. Азербайджан обладает собственными нефтегазовыми ресурсами, экспортирует энергоресурсы на международные рынки, располагает валютными резервами и имеет собственную бюджетную систему. Но в современной экономике ни одна страна не существует изолированно. Изменение мировых цен на нефть, замедление экономики торговых партнёров, колебания валют, рост транспортных расходов и изменение миграционных потоков способны влиять и на государственные доходы, и на стоимость жизни населения.

Главное здесь — не проводить искусственную параллель между Казахстаном и Азербайджаном, будто задержка зарплат в одной стране автоматически предвещает аналогичный кризис в другой. Гораздо важнее понять, какие экономические механизмы привели к трудностям в отдельных казахстанских учреждениях и какие из этих механизмов потенциально могут проявиться в Азербайджане. Если проблема возникает из-за недостаточного финансирования конкретной больницы, это один тип риска. Если же государственные доходы длительное время сокращаются, расходы растут быстрее поступлений, а инфляция уменьшает реальные доходы граждан, речь идёт уже о более широкой макроэкономической уязвимости.

Для Азербайджана ключевым фактором остаётся зависимость государственных финансов и внешнеторгового баланса от нефтегазового сектора. Энергетические ресурсы дают стране значительные экспортные доходы, обеспечивают поступление валюты и позволяют финансировать инфраструктурные проекты, социальные программы и восстановление освобождённых территорий. Однако у такой модели есть обратная сторона: доходы зависят от мировой конъюнктуры, объёмов добычи, экспортных возможностей и стоимости энергоресурсов. Высокая цена нефти расширяет бюджетные возможности, но её снижение способно потребовать пересмотра расходов, более осторожного использования резервов и усиления внимания к эффективности государственных инвестиций.

По оценке Международного валютного фонда, экономический рост Азербайджана в 2025 году замедлился до 1,4%, а прогноз на 2026 год составлял 2,1%. При этом ненефтяной сектор должен был расти быстрее — примерно на 3,7%, тогда как нефтяная составляющая экономики оставалась под давлением сокращения добычи. Эти цифры важны для понимания ситуации: речь не идёт об остановке экономики, но становится заметнее разница между накопленными финансовыми возможностями государства и темпами расширения производства. Страна может располагать значительными резервами и одновременно нуждаться в ускорении экономического роста, создании производительных рабочих мест и повышении доходов населения.

Здесь и проходит принципиальная граница между Казахстаном и Азербайджаном. В случае казахстанского перинатального центра проблема возникла на уровне финансирования конкретного медицинского учреждения. Для Азербайджана важнее следить за тем, чтобы подобные сбои не возникали в системе государственных закупок, медицинского страхования, финансирования больниц и других бюджетных организаций. Даже при устойчивых государственных финансах отдельная организация может столкнуться с нехваткой средств, если бюджетирование, расчёты за оказанные услуги или управление расходами организованы недостаточно эффективно. Поэтому финансовые резервы страны сами по себе не гарантируют, что каждый работник в каждом учреждении своевременно получит заработанное.

При этом у Азербайджана имеется существенная защита от внешних потрясений. По данным МВФ, совокупные резервы Центрального банка и Государственного нефтяного фонда к концу 2025 года достигли 85 миллиардов долларов против 70 миллиардов в конце 2024 года. Ликвидная часть резервов, согласно оценке фонда, покрывала более 38 месяцев импорта. Это серьёзный финансовый буфер, позволяющий государству смягчать внешние шоки и поддерживать макроэкономическую стабильность. Но резервы нельзя считать бесконечным источником денег, который автоматически решает любые структурные проблемы. Их значение состоит в том, чтобы обеспечивать устойчивость страны, пока экономика постепенно снижает зависимость от нефтегазовых доходов. Война России против Украины воздействует на Азербайджан иначе, чем на страны Центральной Азии, сильнее зависящие от российских денежных переводов.

Для Баку важны состояние российского рынка, торговые связи, транспортные коридоры, спрос на азербайджанскую продукцию и общая стабильность региона. Если экономическая активность в России ослабевает, это может повлиять на доходы отдельных экспортёров, торговцев и семей, связанных с российским рынком. Если нарушаются транспортные маршруты или дорожает логистика, дополнительные расходы могут отражаться на конечных ценах товаров.

Но Азербайджан не следует рассматривать исключительно через российский фактор: европейский энергетический рынок, отношения с Турцией, торговля с государствами Центральной Азии и развитие Среднего коридора также имеют большое значение.

Более того, для Азербайджана внешняя обстановка может создавать не только угрозы, но и новые возможности. Перенастройка евразийских транспортных маршрутов повышает значение транзита через Каспийское море и Южный Кавказ. Если Азербайджан сможет увеличивать объёмы перевозок, улучшать портовую, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, а также развивать логистические и производственные услуги, транзитная экономика сможет стать дополнительным источником доходов. Однако географическое положение само по себе не гарантирует экономического успеха. Необходимы конкурентные тарифы, скорость прохождения границ, предсказуемые правила для бизнеса и эффективная координация между государственными структурами. Иначе грузопотоки могут пройти через регион, не создав достаточной добавленной стоимости внутри страны.

Отдельного внимания заслуживает инфляция. В своём анализе за 2026 год МВФ указывал на вероятность ускорения роста потребительских цен в Азербайджане, в том числе вследствие удорожания импортируемого продовольствия. В разных обстоятельствах внешние потрясения способны одновременно повышать стоимость топлива, удобрений, продовольствия и перевозок. Для государства это означает необходимость внимательнее следить за социальной нагрузкой на домохозяйства, а для населения — риск того, что номинальное повышение зарплат не будет сопровождаться сопоставимым ростом покупательной способности. Именно поэтому устойчивость экономики нельзя измерять только объёмом резервов или размером государственного бюджета. Не менее важно, сколько реально может позволить себе семья после оплаты жилья, продуктов, транспорта и других обязательных расходов.

Существует и ещё одна параллель с Центральной Азией — проблема распределения результатов экономического роста. Даже когда макроэкономические показатели остаются положительными, выгоды от развития могут распределяться неравномерно. Одни отрасли получают инвестиции и расширяются, другие стагнируют; в столице возникают новые коммерческие проекты, тогда как в регионах возможности трудоустройства и уровень заработка могут оставаться ограниченными. Для Азербайджана это особенно важный вопрос в контексте развития районов, занятости молодёжи, модернизации сельского хозяйства и создания рабочих мест вне нефтегазового сектора. Если новые инвестиции преимущественно увеличивают стоимость активов и объём строительства, но недостаточно расширяют производственные мощности и устойчивую занятость, эффект для повседневной жизни граждан будет слабее потенциально возможного.

Поэтому главная задача азербайджанской экономической политики заключается не только в сохранении финансовой стабильности, но и в превращении накопленных ресурсов в устойчивые источники будущего дохода. МВФ подчёркивает необходимость диверсификации экономики, повышения производительности труда, расширения роли частного сектора и дальнейшего развития ненефтяных отраслей. Это означает, что устойчивость страны в долгосрочной перспективе будет зависеть от того, насколько успешно развиваются конкурентоспособные предприятия, переработка сельскохозяйственной продукции, промышленность, логистика, туризм и экспорт услуг. Чем больше доходов создаётся за счёт разнообразной экономической деятельности, тем меньше бюджет и занятость зависят от колебаний мировых цен на углеводороды.

Наконец, важно учитывать, что к рискам, связанным с войной России и Украины, в 2026 году добавились потрясения на Ближнем Востоке. Международный валютный фонд предупреждал 15 октября о рисках продолжительных перебоев в энергетике и судоходстве для стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Для Азербайджана последствия неоднозначны: более высокие нефтяные цены способны укреплять экспортные и бюджетные доходы, но рост стоимости перевозок, импортных товаров и продовольствия может усиливать инфляционное давление. Следовательно, даже благоприятная для нефтяного экспорта конъюнктура не обязательно означает улучшение положения каждого потребителя. Государству необходимо учитывать обе стороны такого внешнего шока.

Таким образом, задержки зарплат в Казахстане не дают оснований утверждать, что аналогичный кризис ожидает Азербайджан. У Баку есть значительные финансовые резервы, собственная экспортная база и возможности для развития транспортных связей между Европой и Азией. Но эти преимущества не отменяют рисков, связанных с нефтяной зависимостью, инфляцией, внешней торговлей и качеством управления государственными расходами. Самый полезный урок Центральной Азии для Азербайджана заключается в том, что финансовая устойчивость государства должна измеряться не только величиной резервов, но и способностью обеспечивать своевременную оплату труда, устойчивое финансирование социальных услуг и реальные возможности для роста доходов населения.

Главный вопрос для Азербайджана — не повторится ли казахстанский случай, а насколько хорошо государство подготовлено к ситуации, когда внешние доходы растут медленнее, расходы дорожают, а общественные ожидания повышаются. Если резервы будут сочетаться с эффективным управлением, диверсификацией производства и контролем за расходованием средств, внешние потрясения останутся управляемым риском. Если же финансовые возможности не будут превращаться в устойчивый экономический рост и повышение благосостояния, даже богатая ресурсами страна может столкнуться с противоречием между сильными макроэкономическими показателями и повседневными трудностями граждан. Именно это противоречие и делает опыт Центральной Азии важным предупреждением для Баку.

Автор

Агиль Гахраманов