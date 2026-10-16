Мадридский «Реал» выступил с резкой критикой в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и потребовал его немедленной отставки.

Как пишет AS, поводом для жёсткой реакции клуба стал пост Тебаса в социальной сети X. Функционер заявил, что методы работы клубного телеканала Real Madrid TV напоминают механизмы пропаганды Йозефа Геббельса — министра пропаганды нацистской Германии. Тебас обвинил клуб в системном повторении тезисов, манипуляциях фактами и попытках всегда представить команду жертвой судейских ошибок и неудобного расписания матчей.

Руководство «Реала» назвало данное сравнение абсолютно недопустимым и морально отвратительным. В клубе подчеркнули, что подобные нападки со стороны главы лиги лишают его права занимать свой пост.

В своём коммюнике «Реал» также упрекнул Тебаса в бездействии на должностях президента Ла Лиги и вице-президента Королевской испанской футбольной федерации.

Мадридцы отметили, что из-за отсутствия реакции испанских властей на «дело Негрейры» клуб обратился напрямую в УЕФА. «Реал» требует полного расследования выплат «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического комитета судей и настаивает на полной реформе всей судейской системы Испании.