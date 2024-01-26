Евросоюз надеется на «полную, немедленную и эффективную реализацию» решений Международного суда ООН, принятых по вопросу о действиях израильских властей в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля.

«Мы принимаем к сведению сегодняшнее постановление международного суда по запросу Южной Африки об указании временных мер. ЕС подтверждает свою постоянную поддержку международного суда, главного судебного органа Организации Объединенных Наций. Постановления международного суда являются обязательными для сторон, и они обязаны их выполнять. ЕС ожидает их полной, немедленной и эффективной реализации», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что «право каждой стороны представлять аргументы в отношении юрисдикции, приемлемости или существа дела остается незатронутым сегодняшним решением по запросу Южной Африки». (ТАСС)