Министры стран ЕС возмущены новыми блокировками со стороны Венгрии решений, связанных с военной помощью Украине на миллиарды евро. Об этом говорится в публикации Politico.

Издание приводит, в частности, слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что Будапешт блокирует принятие большого количество резолюцией ЕС по Украине. Он уточнил, что речь идёт примерно о 40% приостановленных решений. Ландсбергис назвал позицию Венгрии «структурной проблемой» для европейского блока. «В заложниках у Венгрии находятся переговоры о вступлении Украины в ЕС», — добавил литовский министр.

Высокопоставленный европейский дипломат, на которого ссылается Politico, не приводя его имени, сказал, что ситуация с Венгрией становится уже «нелепой». «Мне нужно успокоиться, когда я говорю об этой проблеме», — отметил собеседник издания. Комментарий был сделан перед встречей в понедельник в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

Дипломаты рассчитывали, что к министерским переговорам на этой неделе, которые включают также встречу глав военных ведомств ЕС, будет подготовлен новый пакет помощи Киеву на сумму в 6,6 миллиардов евро. Соглашение, как Politico писало на прошлой неделе, предполагало, среди прочего, закупку оружия на 860 миллионов евро. Но в итоге договорённости затормозились из-за противодействия Будапешта.

Венгрия, которая считается наиболее симпатизирующим России государством-членом ЕС, уже почти год блокирует частичное возмещение расходов на вооружения, отправленные в Украину в рамках внебюджетного Европейского фонда мира (EPF). Несколько недель назад было достигнуто соглашение, позволяющее создать посредством EPF Фонд помощи Украине на 5 миллиардов евро, но в последние дни Венгрия вновь ищет причины, чтобы затормозить этот проект. Будапешт также не спешит с решениями по использованию замороженных российских активов.

До сих пор Венгрия заявляла, что блокирует возмещение расходов EPF по той причине, что один из её банков, OTP, был в неофициальном украинском списке спонсоров войны. В понедельник венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отмечал в беседе со своими коллегами, что Украина дискриминирует венгерские компании, и Будапешт «не может платить за войну». (svoboda.org)