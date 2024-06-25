Oдин из членов Европейского союза продолжает препятствовать передаче Украине €6 млрд из Европейского фонда мира.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции.

«Одна страна все еще блокирует выделение Украине около 6 млрд евро из Европейского фонда мира», — отметил он, добавив, что страны-члены продолжают обсуждать этот вопрос в поисках решения.

До этого еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш средств от замороженных активов России до конца лета. По его словам, в первую очередь внимание будет сосредоточено на использовании этих средств в военную поддержку Украины.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. В этом же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.