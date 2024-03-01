Россия продолжает терять покупателей на европейском рынке нефти, некогда крупнейшем для отечественных добывающих компаний, отправлявших на Запад каждый второй баррель экспорта.

Как сообщает Novinite, с 1 марта от российских нефтяных поставок отказалась Болгария — последняя страна Евросоюза, которая продолжала получать баррели из РФ морем после введения эмбарго в прошлом году.

Хотя Брюссель предоставил Болгарии поблажку и разрешил продолжать закупки в РФ до конца 2024 года, власти страны приняли решение досрочно присоединиться к нефтяному эмбарго. Соответствующее решение болгарский парламент объяснил необходимостью прекратить «прямое финансирование России на фоне продолжающейся геополитической напряженности».

В конце 2023 года Болгария закупала ежедневно до 200 тысяч баррелей нефти из России, снабжая принадлежащий «Лукойлу» НПЗ в Бургасе, единственный в стране. Для завода мощностью 8,8 млн тонн в год, которым «Лукойл» владеет с 1999 года вместе с сетью из 500 АЗС, был введен 60-процентный налог на прибыль. Он будет действовать до тех пор, пока российская компания не избавится от бизнеса в стране.

Российскую нефть Болгария заменяет на поставки из Казахстана, Северной Африки, а также с Ближнего Востока. По данным LSEG, уже в январе НПЗ в Бургасе получил 120 тысяч тонн казахстанской нефти, 76 тысяч тонн иракского сорта Basrah Light, а также партию из Туниса размером 33 тысячи тонн.

В декабре «Лукойл» заявил, что начал работу по пересмотру стратегии на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий. «Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса», — заявляла компания. (moscowtimes.ru)