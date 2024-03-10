Соединенные Штаты отправили первый корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на центральное командование США (CENTCOM).

По данным командования корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис 9 марта и направился в Восточное Средиземноморье. Судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов.

По данным Пентагона, для обустройства морского коридора потребуется более тысячи военных, а вся операция продлится до 60 дней.