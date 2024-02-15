Европейский союз хочет принять 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину. Но Венгрия в очередной раз мешает достичь консенсуса. Правда, в этот раз возражения Будапешта вызвали меры не против России, а намерение включить в санкционный список китайские компании.

Санкции запланированы против почти 200 организаций и физлиц — преимущественно из России, но также трех компаний из материкового Китая (и еще по одной компании из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга, сообщал Bloomberg со ссылкой на проект документа). Они, считают в ЕС, способствуют российской агрессии в Украине.

Представитель Венгрии был единственным на вчерашней встрече послов ЕС, кто не согласился с санкциями против китайских компаний, пишет Financial Times. Об этом газете сказал один из чиновников. Другой выразился более дипломатично: обмен мнениями был «плодотворным», а посол Венгрии «попросил больше времени, чтобы изучить содержание предложений».

Переговоры, по словам чиновников, продолжатся. В ЕС хотят согласовать все меры к следующей среде, 21 февраля, чтобы они были оформлены и готовы к 24 февраля.

Впервые ЕС предлагал включить китайские компании в 11 пакет санкций в мае 2023 г., тогда их было семь. Но против выступили многие страны. Теперь же ЕС старается ужесточить санкционный режим, чтобы пресечь попытки России получать запрещенные к продаже ей товары через компании в третьих странах.

На вчерашней встрече послы также согласовали юридические аспекты выделения Украине 50 млрд евро экономической помощи, решение о которой было принято в начале месяца. Теперь выделение средств должен одобрить Европарламент. (moscowtimes.ru)