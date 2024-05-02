Российские пограничники начали массово отказывать во въезде гражданам Узбекистана и Кыргызстана — с такой проблемой иностранцы сталкиваются в последнее время в аэропортах и на наземных пунктах пропуска, пишет «Агентство» со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик. Ранее российские власти массово не пускали в страну только граждан Таджикистана.

Задержания мигрантов при въезде начались 24 апреля и к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4500 человек, примерно столько же не пустили на наземных КПП, говорит Чупик. Она отмечает, что Россия никогда раньше настолько массово не отказывала во въезде иностранцам. Сейчас граждане Таджикистана составляют четвертую часть от общего числа задержанных, примерно половина задержанных — мигранты из Узбекистана, остальные — в основном граждане Кыргызстана.

По словам Чупик, с 24 апреля мигранты написали ей около двухсот обращений, в которых жаловались, что им не дают воду и продукты питания, не выпускают в туалет, забирают телефоны, не давая каких-либо объяснений происходящему. Многих задержанных отправляют обратно в течение одних-двух суток, но иногда этот процесс может растягиваться на неделю.

Пограничники не пропускают в страну мужчин с бородами без усов, а также женщин в платках. При этом многие из тех, кому было отказано во въезде, ранее уже работали в России. «Раньше бывало, что не пускали целые самолеты, но это случалось раз в месяц, а сейчас разворачивают всех подряд», — высказалась о ситуации Чупик.

В МИД Узбекистана и Кыргызстана пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

27 апреля МИД Таджикистана обратился к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию без острой необходимости. Перед этим внешнеполитическое ведомство республики заявило о резком росте «необоснованных отказов» гражданам Таджикистана во въезде на территорию РФ. В МИД выразили обеспокоенность такими случаями, «приобретшими массовый характер».

28 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что российские власти удерживают более тысячи граждан Таджикистана в московских аэропортах. «Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства РФ», — отметили в ведомстве. 29 апреля МИД Таджикистана вручил ноту протеста российскому послу Семену Григорьеву из-за «повсеместного нарушения прав и свобод» граждан республики в России. В документе, помимо прочего, была высказана «серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к таджикам.

После теракта в «Крокус Сити Холле», по подозрению в совершении которого были задержаны граждане Таджикистана, российские власти решили ужесточить контроль за мигрантами. По стране прокатилась волна рейдов по местам скопления приезжих, после чего из России были выдворены несколько тысяч человек. В Госдуму внесли ряд законопроектов, направленных на ужесточение миграционного законодательства, а МВД предложило сократить срок их временного пребывания в стране до 90 дней и ввести «цифровой профиль» для всех иностранцев, въезжающих на российскую территорию. (moscowtimes.ru)