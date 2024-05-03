Граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана задерживают при въезде в Российскую Федерацию.

Как сообщает #, информацию об этом передают российские Telegram-каналы.

Узбекские мигранты также испытывают проблемы с пересечением границы.

Тысячи мигрантов из Центральной Азии выстроились в очереди на пропускных пунктах российских аэропортов.

В настоящее время ведется работа по оцифровке и фильтрации всех, кто приезжает в Россию из стран Центральной Азии.

Ранее МИД Кыргызстана и Таджикистана рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Таджикистан направил России ноту по этому вопросу. В МИД Узбекистана опровергли информацию о том, что граждане страны сталкиваются с проблемами при пересечении российской границы.