«Первый раз вижу в городе для котов домики. Вот они, эти настоящие жители Старого города в Баку». Именно такими словами туристы сегодня нередко реагируют на совершенно обычную для жителей Баку картину: в переулке Ичеришехера стоят небольшие домики для кошек, рядом находится вода, люди останавливаются, гладят животных, кормят их и спокойно проходят дальше. Для гостя города это может выглядеть почти экзотикой. Для Баку — уже частью городской повседневности. И особенно интересно то, что туристы, привыкшие видеть подобное отношение к кошкам в Турции, начинают проводить прямую параллель со Стамбулом: мол, есть города, где кошка не считается бесхозным животным, а воспринимается как полноправный обитатель улицы.

Правда, фразу «нигде в мире, кроме Турции, такого не увидишь» всё-таки лучше воспринимать как эмоциональное впечатление путешественника, а не как статистический факт. Кошек любят и защищают во многих странах, от Японии и Италии до Греции и стран Ближнего Востока. Но Турция действительно занимает особое место в мировой городской культуре отношения к уличным кошкам. А теперь всё заметнее становится и Баку. Причём в Азербайджане речь идёт не только о том, что кто-то время от времени оставил во дворе миску с водой. В Баку появились специальные кошачьи домики, а в рамках городских проектов благоустройства их уже официально устанавливают в жилых дворах. Бюджетная и городская инфраструктура постепенно начинает учитывать даже такого маленького участника городской жизни, как уличная кошка.

Особенно символично, что всё это происходит в Ичеришехере. Старый город Баку — не декорация и не музей в обычном смысле слова. Это живой исторический район, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где по-прежнему живут люди, работают магазины, кафе, мастерские и гостиницы. Официальная администрация Ичеришехера прямо подчёркивает, что это одновременно исторический памятник и жилая городская среда. Именно поэтому кошки здесь выглядят не как случайное украшение для туристических фотографий, а как часть повседневного пространства старого Баку.

И здесь начинается самое интересное. В 2025 году информационное агентство Anadolu рассказывало о жительнице Ичеришехера Эльмире Агаевой, которая годами ухаживает за десятками бездомных кошек в собственном саду. Она обеспечивает животных пищей и водой, следит за их состоянием и фактически создала небольшой пункт помощи прямо в сердце исторического Баку. Это уже не туристическая легенда и не красивая открытка. Это конкретный человек, который каждый день вкладывает своё время и силы в животных, которых формально никто не обязан считать «своими».

Но ещё важнее другое: забота о кошках в Баку постепенно выходит за пределы исключительно личной инициативы. В рамках проекта по благоустройству дворов в столице Азербайджана устанавливаются специальные домики для кошек. Официальные сообщения Бакуской городской исполнительной власти фиксируют такие объекты как часть благоустроенной городской среды наряду с детскими площадками, спортивными объектами, скамейками и домиками для птиц. Такие решения реализовывались в разных районах Баку как минимум в 2023, 2024 и 2025 годах. То есть отношение к животным начинает превращаться в элемент городской инфраструктуры.

В этом смысле Турция действительно остаётся для Баку очень интересным сравнением. Стамбул давно стал мировым символом города кошек. Associated Press в августе 2026 года писал, что тысячи свободно гуляющих кошек являются неотъемлемой частью повседневной жизни города с населением более 16 миллионов человек. Они живут рядом с кафе, книжными магазинами, базарами, мечетями, набережными и историческими памятниками, а жители регулярно кормят их; по всему городу можно увидеть небольшие убежища и места для кормления. Для многих туристов стамбульские кошки становятся таким же запоминающимся символом города, как Айя-София или Гранд-базар.

У Турции, и особенно у Стамбула, есть ещё один важный фактор — историческая память. Исследование в журнале History and Anthropology рассматривает современную практику заботы жителей Стамбула о бездомных животных как своеобразное продолжение социальных практик османской эпохи. Речь идёт не только о религии, но и о благотворительности, городской этике и представлении о том, что животное имеет право присутствовать в общественном пространстве. Исторические источники описывают существование людей, занимавшихся кормлением уличных животных, а практика распределения пищи среди кошек и собак была встроена в жизнь города.

И вот здесь мы подходим к религиозной части вопроса. Действительно, в исламской традиции существует серьёзная основа для бережного отношения к кошкам, но популярная формула «пророк Мухаммад призывал всех обязательно любить и ласкать котов» является слишком упрощённой. В достоверных хадисах есть совершенно конкретные свидетельства уважительного отношения к кошкам. В Сунан Абу Дауда и других сборниках передаётся, что кошка не считается нечистой и относится к животным, которые постоянно находятся рядом с людьми.

Есть и гораздо более сильный с моральной точки зрения хадис, приведённый в «Сахих Муслим»: женщина была наказана за кошку, которую она заперла, не кормила, не поила и не позволяла ей самой добывать пищу. То есть принцип здесь очень простой: жестокость к животному рассматривается как серьёзный нравственный проступок. Это действительно может объяснять часть культурного отношения к кошкам в мусульманских обществах, в том числе в Турции и Азербайджане.

А вот знаменитая история о любимой кошке пророка по имени Муазза или Муэзза, которая якобы спала на его одежде, а пророк якобы отрезал часть одежды, чтобы не разбудить животное, требует осторожности. Специалисты по хадисам отмечают, что достоверного первичного источника, подтверждающего существование у пророка кошки именно с таким именем, они не нашли. Поэтому эту красивую историю лучше не выдавать за установленный факт. Она популярна, но популярность рассказа и достоверность хадиса — далеко не одно и то же.

Но самое интересное для Азербайджана начинается именно здесь. Даже если признать важную роль исламской традиции, невозможно объяснить всё только религией. Азербайджан — страна с многоконфессиональным населением. По данным, приводимым государственными структурами Азербайджана, подавляющее большинство населения составляют мусульмане, но в стране также существуют православные, католики, протестанты, иудеи, бахаи и представители других религиозных общин. Зарегистрированы сотни религиозных общин разных направлений. Следовательно, когда человек в Баку ставит воду для кошки, помогает больному животному или строит для него маленький домик, сводить весь этот поступок исключительно к мусульманскому предписанию было бы слишком просто.

Именно поэтому азербайджанскую историю с кошками интереснее рассматривать не только через религию, а через понятие общей городской культуры. В ней смешиваются несколько вещей: человеческое сострадание, традиция соседства с животными, уважение к живому, привычка помогать слабому и, наконец, элементарная культура общественного пространства. В Баку человек может быть мусульманином, христианином, иудеем или вообще нерелигиозным — и при этом одинаково остановиться возле котёнка, поставить воду и погладить его. Это уже не богословие. Это человеческое поведение.

Есть и ещё одна причина, почему Турцию и Азербайджан так часто ставят рядом в этом вопросе. В обеих странах кошка существует не только в частном доме, но и в общественном пространстве. Она не обязательно принадлежит одному хозяину. Она может жить возле ресторана, магазина, исторического памятника, набережной или во дворе. Человек может знать этого кота по имени, хотя юридически животное никому не принадлежит. И в этом заключается совершенно особенная модель сосуществования человека и животного: улица перестаёт быть исключительно человеческой территорией.

При этом между Стамбулом и Баку есть и заметная разница. Стамбул сделал кошку почти глобальным культурным брендом. О стамбульских котах снимают фильмы и документальные проекты, о них пишут мировые СМИ, их фотографии расходятся по социальным сетям, а сами животные стали частью международного образа города. Баку пока гораздо реже использует этот образ системно. Но парадокс заключается в том, что отсутствие такой глобальной раскрутки не означает отсутствия самой традиции. В Баку кошачья культура менее разрекламирована, но постепенно становится заметнее в реальной городской среде — от Ичеришехера до обычных жилых дворов.

И есть в этом что-то очень бакинское. Старый город, которому несколько веков, каменные стены, узкие улицы, ковры, кафе, лавки, туристы — и между всем этим совершенно спокойно проходит кошка, будто у неё здесь собственный пропуск. Причём, судя по фотографиям и рассказам туристов, она действительно ведёт себя так, словно прекрасно понимает: это её территория тоже. В Баку давно существует визуальный образ кошки как естественной части Ичеришехера, а в туристических материалах старый город прямо описывается как жилая среда, где среди каменных улиц продолжается обычная жизнь.

Но здесь важно не превратить всё это в красивую сказку и забыть о проблемах. Любовь к кошкам не должна сводиться только к тому, чтобы поставить миску с кормом. Настоящая система заботы требует ветеринарной помощи, стерилизации, контроля численности, лечения больных животных, вакцинации, ответственности людей, которые выбрасывают домашних питомцев на улицу. И законодательство Азербайджана уже содержит нормы, регулирующие содержание домашних животных и запрещающие жестокое обращение с ними. В конце 2024 года законодательство также было усилено в части ответственности за жестокое обращение с животными.

Интересно, что и Турция сегодня сталкивается с тем, что романтический образ «страны, где все любят кошек» соседствует с непростыми спорами о том, как государство должно регулировать численность бездомных животных. В 2024 году Турция внесла изменения в закон о защите животных, расширив обязанности муниципалитетов и закрепив новые правила обращения с бездомными животными. Это показывает важную вещь: даже страна, которая стала всемирным символом любви к уличным кошкам, вынуждена искать баланс между свободной жизнью животных, санитарными требованиями, безопасностью и ответственностью городских властей.

Поэтому сравнение Баку со Стамбулом сегодня звучит уже не как шутка и не как комплимент туриста. У Турции есть исторически сложившийся культ городской кошки и международная узнаваемость этого явления. У Азербайджана есть собственная культура сосуществования с животными, особенно заметная в Баку, и она постепенно получает и вполне практическое, инфраструктурное выражение. Кошачьи домики во дворах — маленькая деталь, но именно из таких деталей и складывается городская культура.

И, пожалуй, в этом есть одна очень красивая особенность Азербайджана. Когда говорят о толерантности, мультикультурализме и уважении к представителям разных конфессий, всё это иногда звучит слишком официально и слишком празднично. А потом турист идёт по старым улицам Баку, видит девочек, которые гладят кота, замечает воду, домик и ухоженное животное и неожиданно понимает, что настоящая культура часто проявляется не в больших декларациях, а в совершенно маленьком поступке. В том, что кто-то решил: этому существу тоже должно быть где спрятаться от жары, холода и дождя.

Возможно, поэтому туристы и сравнивают Баку со Стамбулом. Не потому, что Азербайджан копирует Турцию и не потому, что только две страны на планете умеют любить кошек. А потому, что в обоих городах кошка остаётся частью улицы, истории и человеческого пространства. Только Стамбул давно превратил это в всемирно известный символ, а Баку, похоже, постепенно обнаруживает свой собственный — менее раскрученный, но очень живой образ города, где у кота есть не только миска с водой, но иногда даже настоящий дом.

Агиль Гахраманов