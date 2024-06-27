Шокирующую правду рассказали военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады Андрей с позывным «Арни», Виталий с псевдонимом «Голубь» и «Рыжий» в интервью Новинарня. Когда они выходили из Марьинки, от города остались руины. Все дома разбиты и обстреляны, уцелеть сумел только старый элеватор. «Город-призрак. Уже никто там не будет жить. Просто не в чем. Такой «музей». Где оккупант заходит, там такое и происходит. Они просто уничтожили все», — вспомнил «Арни».

Все это очень похоже на то, что творили армянские оккупанты на территории Азербайджана. В частности, 23 июля 1993 года армянские вооруженные формирования оккупировали город Агдам и 73 процента территории района. Так Агдам, когда-то один из красивейших городов Азербайджана, был превращен в руины. Это, после освобождения Агдама, увидели иностранные дипломаты и журналисты.

Президент Ильхам Алиев, говоря об армянском зверстве, заявил: «Города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть. Когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным ориентиром, привязкой к местности, чтобы в случае, если Азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры, куда бить».

Да, есть очень много общего между армянским и российским варварством. И, соответственно, между азербайджанским и украинским горем. Правда, масштабы разрушений, в случае с Украиной, намного большие. Российские оккупанты уже превратили некогда цветущие украинские города во множество «Агдамов». И, что самое страшное, российские оккупанты и не думают отказываться от своей чудовищной тактики.

За минувшую ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что в ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в том числе «Калибр», «Кинжал» и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

«К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении. Взрывы в связи с атакой российских войск слышали в разных регионах страны, включая Хмельницкую (Староконстантинов), Ивано-Франковскую, Полтавскую (Миргород), Киевскую, Николаевскую области.

Самое трагическое во всем этом то, что жители самых разных стран мира стали воспринимать эти адские реалии Украины как обычную новость. В Европе больше обсуждают новости чемпионата Старого Света по футболу, хотя совсем рядом ежедневно гибнут люди, разрушаются дома, уничтожаются города. Да, прямо сейчас в Киеве на удивление малолюдно. Причина в том, что киевляне, у кого есть такая возможность, выехали к родным и близким в села. Потому что там, в частных домах, можно включить генератор, когда отключают электроэнергию.

Кроме того, в частных домах есть свои скважины и возможность получать воду. Во многих киевских домах уже частым явлением стало не только отсутствие электроэнергии, но и отсутствие воды — насосы уже не тянут, не хватает напряжения. А ведь впереди зима. И многие объекты инфраструктуры Украины до сих пор не защищены нужным количеством ПВО. Стало быть, есть риск того, что проблемы усугубятся. Уже сейчас можно говорить о том, что жизнь зимой в больших городах Украины будет очень тяжелой. Россия, не имея возможности оккупировать всю Украину, пытается превратить жизнь жителей страны, которую они когда-то лицемерно называли «братской», в настоящий ад.