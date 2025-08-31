Десять стран Евросоюза предложили изменить порядок принятия внешнеполитических решений, перейдя от принципа единогласия к одобрению квалифицированным большинством, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Его авторы считают, что такой шаг позволит действовать быстрее и лишит отдельные государства возможности блокировать меры, поддержанные почти всеми членами объединения. Поводом стала позиция Венгрии, которая раз за разом выступает против инициатив по Украине: не дает выделять ей средства и мешает присоединению к ЕС. Это приводит к напряженным дипломатическим спорам и длительным переговорам, в том числе по таким вопросам, как продление санкций против России.

Раздражение европейских стран продолжает расти. 29 августа Венгрия отказалась подписать заявление с осуждением российского удара по Киеву, в результате которого погибли 25 человек, включая четверых детей, и было повреждено представительство ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 млрд евро из фонда мира. Эти деньги компенсируют членам ЕС расходы на переданные Украине американские вооружения. Каллас отмечала, что средства могли бы использоваться в рамках инициативы, согласованной с НАТО и президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня все страны поднимали вопрос о разблокировании. Вы не обязаны быть частью этого, но позвольте другим сделать это», — сказала Каллас, добавив, что Венгрия отвергла различные «выходы», которые предлагал ЕС.

Нежелание премьера Венгрии Виктора Орбана пускать Украину в Евросоюз потребовало личного вмешательства Трампа. Американский лидер позвонил ему после встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими союзниками 18 августа. Источники Politico в дипломатических кругах сообщили, что Трампу удалось уговорить Орбана не препятствовать евроинтеграции Украины.

Сам Орбан недавно заявил, что Венгрия может выйти из ЕС, если членство перестанет приносить ей выгоду. Он отметил, что экономический союз превратился в «политический проект», навязывающий странам «участие в войне» и гендерную повестку. В то же время он добавил, что пока намерен «бороться за перемены изнутри».

Венгрия сохраняет зависимость от российских углеводородов. В июле она импортировала по трубопроводу «Дружба» нефти на 200 млн евро, подсчитывали аналитики СREA. Также Венгрия получает газ от «Газпрома» (на 285 млн евро в июле), что делает ее крупнейшим покупателем российских углеводородов в Европе.

В августе ВСУ осуществили серию атак на объекты «Дружбы», нарушив прокачку, после чего Орбан пообещал Киеву «долгосрочные последствия». В свою очередь глава МИД Петер Сийярто пригрозил перекрыть поставки электроэнергии Украине, которая испытывает дефицит мощностей из-за регулярных российских ударов по критической инфраструктуре. (moscowtimes.ru)