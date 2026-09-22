Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести масштабную реформу ООН, предусматривающую отмену права вето в Совете Безопасности, отказ от института постоянного членства и усиление полномочий Генеральной Ассамблеи.

В статье для агентства Bloomberg под заголовком «ООН должна отменить право вето Совета Безопасности» турецкий лидер подчеркнул, что считает этот шаг центральным элементом реформы ООН. По его мнению, простое расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий в руках ограниченной группы государств. «Реформа не может означать предоставление той же привилегии другим государствам», — подчеркнул он. Президент Турции предложил сформировать в Генассамблее «широкую коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь возможности постоянно блокировать волю большинства».

Турецкий лидер также выступил за изменение принципа формирования Совбеза ООН. По его убеждению, постоянных членов в нем быть не должно, а страны должны избираться Генассамблеей на определенный срок и на ротационной основе. «Мы не можем строить международный порядок будущего, сохраняя иерархию прошлого. События последней четверти века, что является довольно коротким периодом с точки зрения мировой истории, показали, что ни один баланс сил и ни один международный порядок не являются вечными. Система, обещавшая человечеству мир, стабильность и общее процветание, оказалась недостаточно эффективной в предотвращении новых войн, сокращении неравенства и реагировании на меняющийся баланс сил», — отметил президент Турции.

Эрдоган повторил в этом контексте выдвигаемый Анкарой принцип «Мир больше пяти», подразумевающий пять постоянных членов Совбеза ООН. «Наш призыв «Мир больше пяти» в этом смысле является приглашением к более широкому пониманию ответственности. Необходимость реформы теперь крайне важно превратить в конкретную дорожную карту», — написал Эрдоган.

«Проблемы каждого из регионов невозможно решать методами, определенными извне. Мы считаем, что подходы, основанные на воле соответствующих стран, местных условиях и общих интересах, дадут более устойчивые и стабильные результаты. Страны, обладающие дипломатическими возможностями, экономическими ресурсами и способностью поддерживать коммуникацию с различными сторонами, неизбежно должны играть более активную роль в установлении мира и стабильности», — отметил Эрдоган.

Отдельно президент затронул и экономическую составляющую реформирования международной системы. По его словам, «ожидания, что глобализация сама по себе обеспечит распространение благосостояния, полностью не оправдались, тогда как неравенство в распределении доходов углубилось, а технологии и экономические зависимости превратились в новые области конкуренции».