Соединенным Штатам следует ослабить санкции против Северной Кореи в обмен на обязательство Пхеньяна остановить разработку нового ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом южнокорейский президент Ли Чжэ Мён заявил в интервью газете The New York Times.

Он призвал к имеющему большую ценность компромиссу между не особо эффективными санкциями и прекращением разработки дополнительных технологий в области ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что в нынешней ситуации попытки полной денуклеаризации Корейского полуострова не имеют никаких гарантий успеха. По его словам, у мира сейчас нет реалистичной альтернативы такой политике в отношении Северной Кореи.

Президент Южной Кореи назвал крайне опасным вариант развития событий, при котором Пхеньян ради получения прибыли начнет экспортировать накопленные излишки своего ядерного арсенала.