Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен снизить требования к качеству топлива на уровне Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на его письмо.

«В письме от 18 сентября президент страны просит о временном ослаблении ряда правил для быстрого увеличения производства топлива на континенте», — указывает BFMTV.

Подчеркивается, что французский лидер призвал главу Еврокомиссии отсрочить введение новых правил Евросоюза по импорту ископаемого топлива. По мнению Макрона, это позволит укрепить производственные мощности в Европе и нарастить предложение на внутреннем рынке.

Во Франции начались перебои с топливом на заправках, а цены на него в стране Макрон назвал невыносимыми.