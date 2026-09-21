Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, которые вступят в силу с сезона-2027.

Как сообщает İdman.Biz, стандартная дистанция гонок будет сокращена с нынешних 305 до 290 км. Таким образом, в зависимости от протяженности трассы Гран-при станут примерно на два-три круга короче.

Решение связано с изменениями технического регламента силовых установок. С 2027 года ФИА увеличит допустимый расход топлива, чтобы снизить риск нехватки энергии во время гонок. Увеличение топливного потока потребовало пересмотреть и стандартную дистанцию, поскольку для преодоления прежнего количества кругов машинам понадобилось бы больше топлива.

При этом максимальная продолжительность непосредственно гоночного времени останется прежней — два часа.

Нововведение вошло в пакет корректировок регламента на 2027 год, согласованный ФИА с Формулой-1, командами и производителями силовых установок после первых этапов сезона-2026.

Изменения, в частности, призваны решить проблемы с управлением энергией, выявленные после вступления в силу нового технического регламента.