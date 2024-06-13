Промоутер гонок Формулы-1 в Азербайджане Операционная компания Baku City Circuit (BCC) анонсировал старт регистрации для аккредитации представителей СМИ.

Как сообщает #, представители СМИ, желающие освещать Гран-При Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2024, могут подать заявку на регистрацию онлайн.

Представителей СМИ перед регистрацией просят ознакомиться со справочным руководством, перейдя по ссылке, где отражены правила пользования порталом.

Регистрация продлится до 22 июля, 15:00.

Неполные или отправленные позднее 22 июля формы заявок не будут учтены.

Отметим, что аккредитация представителей СМИ на каждую гонку чемпионата мира FIA Формулу-1, включая Гран-При Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2024, который состоится 13-15 сентября 2024 года, регулируется Международной Автомобильной федерацией (FIA) и компанией Formula One Management (FOM).

Процесс регистрации представителей местных СМИ осуществляет операционная компания Baku City Circuit (BCC).