В связи с проведением в 2025 году Формулы-1 в Баку визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан, упрощены.

Распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.

Иностранцы и лица без гражданства, представившие один из нижеследующих документов, смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана с 25 августа по 30 сентября 2025 года.

Один из нижеследующих документов считается основанием для выдачи визы:

— Аккредитационная карта или другой документ, подтверждающий прохождение аккредитации в соответствии с соответствующими правилами международных организаторов гонок Формулы-1 — компании “Formula One Management Limited” и Международной автомобильной федерации;

— Аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в компании “Baku City Circuit Operations”;

— Билет на Формулу-1, которая пройдет в 2025 году в Баку, включая электронный билет или документ, подтверждающий приобретение билета.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено уведомить компанию Formula One Management Limited, Международную автомобильную федерацию и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1»; обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах информации об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1», а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza.

Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики поручено уведомить авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1».