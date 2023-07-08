Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».

Согласно распоряжению, следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены ранги:

Чрезвычайный и полномочный посол

Байрамову Джейхуну Азиз оглу
Мамедову Эльнуру Исрафил оглу
Рзаеву Фаризу Фикрет оглу

Чрезвычайный и полномочный посол первого класса

Мусаеву Тофигу Фуад оглу

Чрезвычайный и полномочный посол второго класса

Сафарову Эмилю Фирдовси оглу
Шарифову Самиру Анвар оглу.

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Автор: Редакция | Дата: 2023/07/08, 14:21 | Рубрика: Политика

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