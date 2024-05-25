Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал 25 мая Распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению, рассмотрев обращения о помиловании, адресованные Президенту Азербайджанской Республики рядом осужденных лиц, членами их семей, уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики, правозащитными организациями, учитывая личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, отбытый срок наказания и поведение за этот период, основываясь на принципах гуманизма, помиловано в общей сложности 154 человека.

Согласно документу, 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания. Также освобожден один человек, приговоренный к лишению свободы с отсрочкой наказания.

Еще 28 человек, приговоренных к ограничению свободы, освобождены от неотбытой части наказания.

Неотбытая часть наказания трех осужденных к ограничению свободы сокращена вдвое.

От неотбытой части наказания освобождены два человека, приговоренных к исправительным работам, еще четыре человека – от штрафов, к которым были приговорены. Также снята судимость с одного человека, приговоренного к лишению свободы и отбывшего наказание.