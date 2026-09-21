Война в Украине — самый сложный конфликт в мире, однако ее урегулирование остается лишь вопросом времени.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

По его словам, американская сторона рассчитывает на положительные сдвиги по итогам будущих переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что он (Дональд Трамп, — ред.) встретится с президентом Зеленским либо завтра, либо на следующий день. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный хороший прогресс», — отметил Вэнс.

Вице-президент США признал, что российско-украинская война является самым трудным для разрешения международным конфликтом. Несмотря на это, Белый дом настроен продолжать активные усилия по прекращению боевых действий.

Вэнс подчеркнул, что предпочитает работу в команде президента, который энергично пытается решить эту проблему, и выразил убеждение в итоговом успехе. «Думаю ли я, что в конце концов это будет решено? Да, это лишь вопрос времени», — подытожил американский политик.