Развязанная Россией крупномасштабная война против Украины, в которой она не может победить на протяжении двух лет, вносит свои коррективы в политическую жизнь большинства государств мира, в том числе и ближайших соседей сторон военного конфликта. Последних более всего, ввиду прямой зависимости будущего этих стран от того, кто выйдет победителем в этой военной конфронтации, и, вообще, выйдет ли?

Поскольку этот конфликт уже трансформировался в войну за выживание, победа сил Добра или Зла, Демократии или Автократии, Империи или ее бывших Колоний определит расстановку сил не только в постсоветских странах, но и далеко за их пределами.

В этом контексте попробуем поразмышлять, как российско-украинская война влияет на южно-кавказский регион?

— Появившаяся вчера в грузинских СМИ информация о том, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили может стать президентом Грузии в конце 2024 года дает повод для опасений, что грузинские власти находятся в лихорадочных поисках сохранения власти. Об очередном возвращении «крестного отца» правящей партии, прокремлевского олигарха Иванишвили в большую политику, после трехлетнего перерыва, заговорили в конце года, когда 30 декабря он решил стать почетным председателем правящей партии в качестве защитника своих однопартийцев от «змия-искусителя», дабы уберечь их от «головокружения от успехов», «рисков раскола и коррупции в условиях «разгромленной оппозиции».

Но возникает закономерный вопрос: кто или что мешает Иванишвили выполнять эти задачи будучи в тени. Ведь ни для кого, ни в самой Грузии, ни за ее пределами, не секрет, что фактическим «хозяином» Грузии и поставленных им у руководства страны лиц является он сам, правда в последнее время от «стаи» отбилась заявившая сегодня, что у Грузии на протяжении веков один враг — Россия, его протеже, президент Саломе Зурабишвили, кресло из-под которой он собрался выдвинуть,

Известную истину о подконтрольности страны ему на съезде партии признал как он сам, так и нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили: последний заявил, что неоднократно советовался с ним в кризисных ситуациях. «Лично я не скрывал, и нечего скрывать — у меня тоже были консультации, потому что мы переживали такие трудные времена, команда в целом переживала такие тяжелые кризисы, что необходимо было проводить консультации по стратегическим вопросам, связанным с судьбой страны, спасением страны и в целом, так сказать, правильной навигацией в этой турбулентной ситуации», — сказал он. А сам Иванишвили признал свое участие в управлении государством, напомнив про устранение бывшего премьер-министра, «предателя» Георгия Гахария: «тогда мне пришлось взять на себя функцию советника, и если бы я не помогал команде консультациями, процессы развивались бы по самому тяжелому для страны сценарию». С тех пор, продолжил саморазоблачения «закулисный вождь», он имел консультации с 2-3 лидерами партии, что «помогало поддерживать здоровую обстановку в команде».

Из всего этого можно сделать вывод о том, что неофициальным правителем Грузии движет страх потерять контроль над страной в условиях новых геополитических реалий и проиграть надвигающиеся парламентские выборы.

И внесенные вчера, скоропалительно, изменения в устав партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», согласно которым основатель и почетный председатель получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны и созывать внеочередной съезд партии, свидетельствуют о первостепенности задач по удержанию власти.

Другим мотивом Иванишвили может быть желание избежать санкций путём приобретения официального статуса в грузинской политике. Хотя, что мешает оппозиции в случае прихода к власти, лишить его иммунитета. О чем, кстати, забыл глава Беларуси Александр Лукашенко, на днях тоже позаботившийся о своей судьбе в случае потери правления.

Но не менее очевидным является и получение рычагов для торможения процессов по членству в ЕС, что является крайне нежелательным для кремлевских хозяев самого Иванишвили. Ну и следует учитывать требование Брюсселя при предоставлении Грузии статуса страны-кандидата о «деолигархизации», что в корне противоречит интересам лично самого Иванишвили.

Очевидно, что именно российско-украинская война и вызванные ею геополитические последствия внесли коррективы во внутреннюю политику Грузии и обусловили скороспешные, хаотические движения грузинской власти.

— Не менее интересные процессы происходят и в Азербайджане, где уже через месяц состоятся внеочередные президентские выборы, о причинах чего также можно только догадываться, но не связывать с ситуацией в регионе нельзя. Хотя неизвестны истинные мотивы азербайджанского руководства относительно проведения внеочередных выборов главы государства, однако вывод напрашивается однозначный – такое решение было принято не без принятия во внимание политических процессов в регионе, в том числе и судьбоносного для страны грядущего подписания Большого мирного договора и последующих процессов по восстановлению коммуникаций и освобожденных от оккупации территорий. Для реализации всех запланированных проектов в условиях сильной, непрогнозируемой турбулентности в регионе, стране, естественно, нужна стабильная, всенародно избранная власть, способная реагировать на грядущие вызовы.

— Что же касается Армении, то для власти Никола Пашиняна из-за сложных личных его отношений с Владимиром Путиным, который так и не принял «пришедшего с улицы» армянского премьера, угрозы не прекращаются. Прокремлевская оппозиция в лице бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна остаются главными соперниками Пашиняна, но несмотря на это, он находит в себе силы и уходить в отставку с назначением внеочередных выборов и побеждать на них даже на фоне разгромного поражения в Карабахской войне и окончательной потери «арцаха», как это было в 2021 году.

Вот и теперь, перед самым новым годом, Никол Пашинян вновь вбросил в информационное пространство тему проведения внеочередных парламентских выборов, пригрозив правящей партии «Гражданский договор» — «доведете, проведу новые выборы, вновь переизберусь, полностью изменю нынешний облик парламента и приведу в Национальное Собрание совершенно новую оппозицию».

Естественно, риск не получить при этом вновь премьерское кресло есть, но за почти 6 лет после прихода к власти он смог полностью изменить самосознание армян, развернуть его в противоположную от России сторону. Конечно, свою роль сыграли как коррупционная армянская власть выходцев из карабахского клана, так и сама российская власть, поставившая на карту «арцах» ради устранения Пашиняна. Но есть и возможность окончательно избавиться от прокремлевцев в парламенте и, открыв паруса, взять курс на Запад.

Таким образом, в каждой из южно-кавказских республик происходят судьбоносные институциональные политические процессы, катализатором которых является и влияние на которые оказывает именно российско-украинская война. От ее исхода и зависит будущая безопасность региона.