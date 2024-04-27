Короткометражный фильм режиссера Азера Гулиева Sanki yoxsan («Словно тебя нет») будет показан на 77-м Каннском кинофестивале. Лента включена в программу конкурса короткометражных фильмов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, победителей 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, определит жюри под председательством бельгийской актрисы Любны Азабаль.

Среди 4420 фильмов, представленных на конкурс, для показа отобраны 11 короткометражных фильмов из 10 стран — Азербайджана, Бразилии, Канады, Китая, Хорватии, США, Франции, Косово, Литвы и Португалии.