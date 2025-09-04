Фильм «Тагиев: Нефть» выдвинут на 98-ю премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Комиссии по представлению азербайджанских фильмов на 98-ю премию «Оскар», кинорежиссер Шамиль Алиев.

Он отметил, что лонг-лист в указанной номинации будет объявлен в октябре, шорт-лист – в декабре, а основные номинанты – в январе 2026 года. Церемония награждения состоится в марте 2026 года в Лос-Анджелесе.

Кинолента снята Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино.

Фильм «Тагиев: Нефть» – первая серия многосерийного фильма «Тагиев», посвященного жизненному пути миллионера, видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. В картине также затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионах нашей страны в конце XIX – начале XX века. Демонстрация 4-серийного фильма, являющегося существенным вкладом в популяризацию данного этапа истории Азербайджана и пропаганду наших национальных ценностей, именно в 2024 году, в год 100-летия со дня кончины видного мецената, является знаменательным событием.

В центре внимания в фильме находятся такие важные события, как основание Тагиевым первой на мусульманском Востоке специальной школы для обучения девочек, развитие нефтяной промышленности в Азербайджане, создание необходимой инфраструктуры в городе Баку.

По своим масштабам съемки киноленты вошли в историю азербайджанской кинематографии. В массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен изготовлено более 300 декораций. Для полного отражения эпохи была создана мастерская по пошиву специальных костюмов, изготовлены многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специальные реквизиты.

Генеральный продюсер картины – Арзу Алиева, продюсер – Орман Алиев, режиссер – Заур Гасымлы, авторы сценария – Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор – Владимир Артемьев, художник – Сабухи Атабабаев, художник по костюмам – Вюсал Рагим, композитор – Этибар Асадли.

Исторических персонажей в фильме воплотила большая труппа профессиональных актеров, в том числе Народные артисты Парвиз Мамедрзаев (Тагиев) и Гурбан Исмаилов, Заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов и Натаван Гаджиева.