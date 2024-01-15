Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации «Лучший футболист года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает DSports.

По информации издания, причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Помимо аргентинца, на награду претендуют французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Месси дважды становился футболистом года по версии ФИФА.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в MLS пауза перед стартом сезона.