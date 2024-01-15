Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Стоит отметить, что на награду также претендовали французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Они стали финалистами данной номинации.

Интересен тот факт, что Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Напомним, аргентинский нападающий Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч», которая стала для него восьмой в карьере. Лео в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.

Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании) получила приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. Стоит отметить, что в шорт-лист претендентов на приз лучшей футболистке также вошли Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).

Напомним, в 2023 году Айтана Бонмати выиграла Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, а также Ла Лигу в составе «Барселоны», а также женский Чемпионат Мира по футболу в составе сборной Испании.

Международная федерация футбола (ФИФА) также объявила имя обладателя награды лучшему тренеру 2023 года. Им стал испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Напомним, 52-летний специалист в прошлом сезоне привёл «горожан» к победе сразу в трёх турнирах — Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии. (championat.com)