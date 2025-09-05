Мадридский «Реал» на своей странице в социальной сети X проинформировал, что нападающий Килиан Мбаппе в результате голосования был признан лучшим футболистом «сливочных» в августе. В минувшем месяце француз отметился тремя забитыми мячами в трёх матчах испанской Примеры.

Мбаппе опередил в голосовании одноклубников Винисиуса Жуниора, Дина Хёйсена, Орельена Тчуамени и Арду Гюлера.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад» (13 сентября).