Звезда мадридского «Реала» Джуд Беллингем примет участие в церемонии вручения премии «Золотой мяч». Об этом написал на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, Беллингем будет назван лучшим молодым игроком года и станет обладателем награды Golden Boy.

Напомним, что торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» состоится в понедельник в 22:00 по бакинскому времени.