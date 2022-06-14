Вновь и вновь возвращаясь к одной теме, мы преследуем конкретную цель: по мере возможности, выявить и понять то варварство, которое учинила Москва в Украине. Могла ли не случиться эта война? Можно ли было остановить ее?

Процессы, которые происходят сейчас, например, то, что некоторые депутаты Государственной Думы России пытаются объявить признание Литвы незаконным и «неправильным», еще раз означает, что речь идет не об одном событии, а целой тенденции.

Но российские авторы с «сожалением» пишут, что якобы, если немецкий канцлер Ангела Меркель не ушла бы в отставку, если бы французский президент не занялся предвыборными процессами, российско-украинская война могла бы не случиться. Но, заметим, что еще за год до войны сперва американская разведка, а потом уже сам американский президент не раз сообщали, что Россия готовится к военному вторжению в Украину. Другое дело, что никто серьезно не пытался остановить этот процесс.

Понятно, что Россия имела какие-то конкретные требования и цели. Открыв обсуждения вокруг этих требований, как минимум, можно было затянуть процесс. Но не следует забывать и то обстоятельство, что агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, с военного конфликта в Восточной Украине. США и европейские страны с самого начала были против этих оккупационных действий России и еще тогда начались первые контрмеры против российской оккупации…

Да, теперь высказываются такие мысли – политические гипотезы о том, что еще до войны можно было обсудить нейтральный статус Украины, с которым украинское руководство в настоящее время почти согласно. Тут надо отметить еще одно обстоятельство: война началась по инициативе России и много зависело в первую очередь от России и ее лидеров.

И чтобы ответить на вопрос «Могла ли не случиться война?», россияне должны были выяснить некоторые важные моменты для себя.

Во-первых, как уже мы не раз отмечали, почему же самые разные страны, в том числе молодые постсоветские государства для интеграции выбирают не российские ОДКБ или ЕАЭС, а НАТО и ЕС? Ведь в принципе, российские структуры и проекты должны быть для них более привлекательными, хотя бы по той простой причине, что постсоветские страны с Россией объединяет двухсотлетняя, двухвековая общая история.

Во-вторых, на примере Швеции и Финляндии можно увидеть, что невозможно остановить процесс расширения НАТО. Начав «спецоперацию» против Украины, Россия якобы попыталась усилить свои западные границы. Но что же случилось взамен? НАТО приближается к северным границам России, которые более уязвимы, чем ее западные границы.

Поэтому корень вопроса скрыт в одном обстоятельстве: в Кремле не думают о реальной глобальной роли и месте России в современном мире. Неужели ядерные боеголовки решают все? Ведь в мире есть десятки стран с более развитыми экономиками, чем Россия! Никто эти государства не берет на прицел, не объявляет их вражескими странами. Конечно, тут можно возразить, что в мире есть ревнивое отношение, например, и к Китаю. Да, есть, но Китай пытается преодолеть его мирными и цивильными способами – не оккупирует соседние государства, не проводит какие-то «спецоперации» против них. Неужели Россия не могла поступить таким же образом?