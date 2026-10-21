Американские компании SpaceX и Tesla создали рабочие группы, которые рассмотрят возможное слияние двух организаций. Об этом заявил глава обеих компаний Илон Маск.

«SpaceX и Tesla создали рабочие группы для обсуждения этой идеи [о слиянии]. <…> Считаю ли я это хорошей идеей? Да», — сказал он в ходе презентации финансового отчета SpaceX за третий квартал. Запись трансляции размещена в X.

Маск выразил уверенность, что возможное слияние компаний будет иметь множество преимуществ. По его мнению, SpaceX и Tesla совместно смогут более эффективно разрабатывать программное обеспечение для искусственного интеллекта и внедрять новые решения в сферах создания чипов, робототехники и в других областях.

При этом глава компаний отметил, что предположения о неизбежности слияния Tesla и SpaceX «будут преувеличением», и окончательное решение остается за рабочими группами.