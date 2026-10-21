Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина прекратила бы свое существование, если бы не помощь со стороны Вашингтона и администрации президента США Дональда Трампа.

«Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, сейчас бы не было Украины. Она как суверенное государство не существовала бы», — заявил Рубио журналистам в Индии, его слова привело агентство Bloomberg. Так госсекретарь США прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск якобы причастен к ограничению работы спутниковой системы связи Starshield на Украине. По словам Рубио, администрация Трампа не санкционировала таких рестрикций.