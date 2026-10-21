Сегодня в столице Катара Дохе состоится подписание меморандума о взаимопонимании между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией, направленного на укрепление сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Как сообщает #, инициатива, реализуемая под координацией Управления оборонной промышленности Турции, предусматривает совместное производство, передачу технологий, проведение научно-исследовательских работ и интеграцию цепочек поставок.

Сообщается, что сотрудничество четырех стран будет строиться на основе уже существующих проектов. В частности, предполагается использовать опыт Турции в реализации проектов по строительству военных кораблей совместно с Пакистаном, а также по разработке среднего танка KAPLAN MT совместно с Индонезией.

Отметим, что экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции за период с 2023 по 2026 год превысил 30 млрд долларов. В 2025 году объем экспорта вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом, превысив 10 млрд долларов.