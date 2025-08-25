Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Литвы Довиле Шакалене подписали соглашение о намерениях начать совместное производство «дальнобойных дронов». Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников. Соответствующее соглашение о намерениях совместного производства оборонной продукции в Литве и в Украине подписали в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене», — написал он.

По словам Шмыгаля, этот документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и создаст возможность для обмена технологиями.