Иран не получил ответ ни от Саудовской Аравии, ни от йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на предложение выступить в роли посредника на переговорах для урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

«Иран не получал ответ Саудовской Аравии или йеменских хуситов на свое предложение о посредничестве на переговорах для прекращения конфликта», — сказал Аракчи в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Ахбария».

С таким предложением иранская сторона выступила в начале октября.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.